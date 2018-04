La Settimana Ecologica del Rifiuto parte con il botto: ingombranti in cambio di biglietti Euroflora

Genova.Una partenza col botto. La prima giornata della settimana Ecologica del Rifiuto, organizzata da Amiu, non poteva esordire meglio: oltre 400 persone coinvolte e 5 tonnellate di materiale recuperato.

Buona la prima, quindi: in tantissimi si son recato in piazza Leonardo Da Vinci per consegnare il rifiuto, e incassare il biglietto per Euroflora. L’idea, infatti, è quella di promuovere l’utilizzo delle isole ecologiche, e farlo con un piccolo ma grandissimo omaggio: per chi consegna uno di tutti e tre le tipologie dei rifiuti che solitamente le “isole” trattano (un ingombrante, un elettrodomestico e un “pericoloso”), riceve in omaggio il tagliando per visitare la kermesse dedicata ai fiori.

Una promozione che ha avuto il suo successo: nella giornata di ieri sono stati riempiti sei camion tra pezzi elettronici, una trentina di paia di sci, 15 materassi e 300 tra sedie, arredi e suppellettili varie.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Lunedì 16 e Martedì 17 aprile

Isola Ecologica di Pra’

ore 7,30/18,30

Mercoledì 18 e Giovedì 19 aprile

Isola Ecologica di Campi

ore 7,30/18,30

Venerdì 20 aprile

Isola Ecologica di Pontedecimo

ore 7,30/18,30

Sabato 21 aprile

Isola Ecologica di Staglieno

ore 7,30/18,30

Domenica 22 aprile

giornata straordinaria camioncino Ecovan

Via Brignole de Ferrari (Castelletto), sotto Albergo dei Poveri

ore 8,30/12,30

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata all’iniziativa