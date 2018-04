Intonaco pericolante, intervento dei vigili del fuoco in via d’Annunzio

Genova. Il traffico urbano era già in forte crisi a causa dell’incidente sulla A10 che ha provocato la chiusura del tratto autostradale Genova Aeroporto-Genova Pegli in direzione Ponente, con ripercussioni sino alla Foce, ma questa mattina un ulteriore “ostacolo” attendeva gli automobilisti che volevano immettersi in Sopraelevata passando da via d’Annunzio.

Un cedimento dell’intonaco proprio all’uscita del tunnel delle Casaccie in direzione mare, ha costretto i vigili del fuoco a un intervento tempestivo per la messa in sicurezza del muro.