Internet, compra amplificatore da 2 mila euro on line, ma non riceve nulla. Carabinieri risalgono a venditori

Genova. Aveva partecipata ad un’asta per aggiudicarsi un amplificatore audio di ottima qualità, arrivando a disporre il pagamento di 1940 euro.

Ma la gioia della “vittoria” dell’incanto non è durata molto: passano i giorni, passano le settimane e poi i mesi, ma dell’acquisto nessuna traccia. Anche se il pagamento era stato fatto e incassato.

Da scatta la denuncia ai carabinieri di Serra Riccò che fanno partire le indagini: dopo pochi giorni risalgono ad una coppia di cittadini romeni, lui di 38 anni e la complice di 48 anni, abitanti rispettivamente nelle province di Roma e Viterbo, che sono stati quindi denunciati a piede libero per “truffa”

