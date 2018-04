Inflazione, a marzo +1,2% in Liguria. Per famiglie spesa cresce di 330 euro all’anno

Genova. La Liguria occupa il secondo posto nella classifica delle regioni d’Italia col più alto tasso d’inflazione. Lo afferma il Codacons, commentando i dati Istat e fornendo i numeri ufficiali sulle ripercussioni per le famiglie residenti.

In base ai dati diffusi oggi dall’istituto di statistica, la Liguria vede a marzo i prezzi al dettaglio crescere del +1,2% su base annua contro una media nazionale dello 0,8% – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nella classifica delle regioni col più alto tasso di inflazione, la Liguria occupa la seconda posizione ed è preceduta solo dal Trentino Alto Adige che segna il +1,4% a marzo. Tradotto in soldoni e tenuto conto della spesa per consumi dei cittadini, diversa da regione a regione, la famiglia tipo residente deve mettere in conto una maggiore spesa pari a +330 euro su base annua a causa della crescita dei prezzi, contro una media nazionale di +243 euro – aggiunge Rienzi.

Situazione opposta a quella della Basilicata, dove i prezzi scendono del -0,1% determinando un risparmio pari a circa 24 euro annui per ogni famiglia lucana.