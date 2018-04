Incidente sulla A12 tra Genova Est e Nervi, code e mezzi di soccorso in azione

Genova. Una coda di due chilometri, ma in aumento, si è iniziata a formare intorno alle 11 di questa mattina per un incidente avvenuto sulla autostrada A12 Genova Livorno, in direzione levante, tra Genova Est e Nervi, poco prima dello svincolo del casello.

A partire dalla galleria e dal viadotto precedente a dove si è verificato l’incidente i mezzi sono immobili. Sul posto polizia stradale e mezzi di soccorso. La dinamica è ancora da chiarire ma due motociclisti sono rimasti feriti e portati in codice rosso, poi declassato a giallo, all’ospedale San Martino.

Altro incidente, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, è avvenuto questa mattina anche sulla A10 tra Genova Pra’ e il bivio con la A7 in direzione di Genova. Si è trattato di un tamponamento tra un’automobile e un camion. La coda è arrivata fino a 6 chilometri ma poi la situazione si è lentamente risolta.