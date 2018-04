Genova. Alle 10 una corsia di marcia dell’autostrada è stata riaperta in direzione Ponente, fa sapere la polizia municipale di Genova, ma ci vorrà molto tempo per smaltire le lunghissime code che cominciano dalla Foce e dalla val Polcevera, causate dell’incidente intorno alle 6 di questa mattina, che ha costretto Autostrade per l’Italia a chiudere il tratto della A10 tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli. All’altezza del km 2 il veicolo, un’autocisterna trasportante carbonato di calcio, si è intraversato senza coinvolgere altri mezzi. L’autista, cosciente, è stato portato all’ospedale in codice rosso a causa della dinamica dell’incidente dai militi del 118.

I vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica.

di 4 Galleria fotografica Camion ribaltato sulla A10







Ripercussioni pesantissime anche sul traffico autostradale: code sulla A7 Serravalle-Genova, tra il bivio con la A12 e quello con la A10, per chi da Milano è diretto verso Ventimiglia e tra Genova Ovest e il bivio con la A10, e sulla A12 Genova Sestri Levante, tra Genova Est e il bivio con la A7.

Per coloro che dall’area urbana di Genova si devono immettere sull’A10 in direzione di Ventimiglia, Autostrade consiglia di entrare a Genova Pegli, ma il buon senso consiglierebbe di non mettersi in strada in questi minuti a meno che non sia proprio necessario.