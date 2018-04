Genova. Un incidente ferroviario spettacolare ma per fortuna senza feriti è avvenuto nei pressi della stazione Brignole, a Genova, nella zona del parco di rimessaggio di Terralba.

Questa mattina intorno alle 8 la motrice non ha frenato in tempo, forse a causa di un malore di un macchinista – ma la cosa è ancora da verificare – ed è, per così dire, andata lunga, spingendo il treno passeggeri lungo il tronco che interrompeva il binario.

di 4 Galleria fotografica Incidente ferroviario a Genova Terralba







Non ci sono stati feriti gravi, fortunatamente, neanche tra gli addetti ai lavori. Sul posto mezzi del 118, che hanno soccorso il macchinista (è lucido e non ferito gravemente) e i vigili del fuoco oltre ai tecnici di Trenitalia e Rfi.

La notizia dell’incidente, sulle prime battute, è circolata tra i pendolari scatenando il panico ma si trattava, appunto, di un sinistro a macchine in rimessa e infatti non ci sono state interferenze con la circolazione ferroviaria. Il pendolari incidentato avrebbe dovuto essere utilizzato come locale per Busalla, ma è stato sostituito.