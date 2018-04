Incidente in A7, 5 km di coda verso Milano

Busalla. Non c’è pace questa mattina per il traffico autostradale. Dopo l’incidente all’autocisterna che ha provocato il blocco del traffico in mezza città a Genova, ora si segnalano problemi sulla A7 Milano-Serravalle-Genova per un incidente in direzione Milano all’altezza del km 111.5 (all’altezza di Busalla quindi): 5 km di coda tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Busalla a causa di un incidente che ha coinvolto anche in questo caso un mezzo pesante.

Rispetto al sinistro sulla A10 però non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, né del 118.

Anche qui il traffico scorre su una sola corsia, ma la Polstrada comunica che la situazione è risolta e quindi il traffico andrà a migliorare.