Ilva, Mittal conferma l’accordo con il Governo per 10 mila addetti su 14 mila. Fiom e Uilm: “Inaccettabile”

Roma. Un accordo scritto tra ArcelorMittal e il governo Gentiloni che fissa la quota d’affitto per gli stabilimenti Ilva ma soprattutto fissa i numeri e il costo del lavoro e dice nero su bianco che Mittal assumerà solo 10 mila addetti sui 14 mila dipendenti attuali con l’obiettivo di scendere a 8.500 addetti. L’esistenza dell’accordo è stata confermata questa mattina nelle lunga riunione che ha visto l’ennesimo confronto tra governo, Am Ivestco e sindacati nel tentativo di chiudere la trattativa Ilva.

Ma ovviamente, dopo le affermazioni dei rappresentanti di Mittal che secondo fonti sindacali sono state confermate dal sottosegretario Teresa Bellanova, l’accordo è decisamente più lontano. “I segretari generali, in particolare quelli di Fiom e Uilm – conferma da Roma il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro – hanno chiarito che a queste condizioni non ci può essere nessuno accordo perché per noi è imprescindibile che tutti i 14 mila dipendenti siano assunti da Mittal alle medesime condizioni contrattuali”.

Il governo ha riconvocato un tavolo per l’11 aprile: “Ci andremo, ma già sappiamo che non ha alcun senso – dice Manganaro – per la prima volta ci viene confermato quello che sospettavano: che il Governo ha firmato con Mittal un accordo in cui si vende 4 mila esuberi e ora ci chiedono di ratificare un accordo fatto con governo che fra l’altro sta andando via. Abbiamo perso un anno e siamo punto e a capo”.

E se la rottura ufficiale non è ancora arrivata, se non muteranno le condizioni, potrebbe essere solo questione di tempo.