Igiene fuori controllo, chiuso un locale nella zona di Prè

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha effettuato ieri pomeriggio un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico.

L’attività, coordinata dal commissariato Pré con l’ausilio del reparto prevenzione crimine, della polizia municipale e di personale della ASL3 si è concentrata sul controllo degli esercizi commerciali e sull’identificazione delle persone sospette.

Il pattugliamento, che ha interessato principalmente la zona della Commenda di Pré e vie adiacenti, ha consentito di identificare nel complesso 25 persone, tra cui un cittadino algerino di 33 anni irregolare sul territorio nazionale a cui è stato notificato il decreto di espulsione e l’ordine di uscire dall’Italia

Durante il servizio sono stati controllati 7 esercizi commerciali. In un ristorante a gestione ecuadoriana della zona sono state riscontrate gravi carenze igieniche e gravi inadeguatezze e non conformità, pertanto i funzionari della Asl ne hanno disposto la sospensione immediata totale dell’attività e hanno elevato una sanzione di 2000 euro. Sanzionato per non conformità alle norme anche un ristorante cinese.