Genova. Il Superba tiene il passo del duo di testa e passa a Bologna, che ancora per quest’anno è stato il campo di casa del Pistoia. Una partita dai molti volti e decisa da episodi ed errori.

Passa in vantaggio il Superba su corto al 35° con Di Nardo, il suo uomo migliore, e tutto sommato legittima il vantaggio con una buona prima parte.

Nella ripresa subito il pareggio, ad opera di capitan Mascia. Nel tentativo di recuperare i 3 punti subito, i genovesi si sbilanciano ed il Pistoia è bravo ad approfittarne due volte con il malese Selvaraju.

A questo punto la gara è in mano ai toscani che la buttano letteralmente alle ortiche, prima con l’erroraccio in area di Mascia che cincischia, si fa rubare palla e consente il 3-2. Poi, malgrado la superiorità numerica per un fallaccio tanto brutto quanto inutile di Muni, che meritava il rosso e non solo i 10’ sulla sedia, i pistoiesi devono ricorrere a tempo pieno all’unico cambio che hanno: il veterano Salvi.

Il Superba impone la maggiore freschezza ed il migliore impianto di gioco. Così prima accorcia su rigore procurato da Baah, poi pareggia con l’under 18 Carrera e infine certifica il sorpasso con il gol di Correa.

In classifica il team genovese è terzo, a 3 punti dalla vetta. Sabato 12 maggio ospiterà il Valchisone.

Il tabellino:

HC Pistoia – Superba HC 3-4 (p.t. 0-1)

Reti: 35° Di Nardo (C); 39° Mascia (A), 42° Selvaraju (C), 45° Selvaraju (A), 56° Fabrizio Correa (R), 63° Carrera (A), 69° Fabian Correa (A)

Superba HC: Barchi; Crovetto, Zaccaria, Fabrizio Correa, Cotto; De Nastochkine, Di Nardo, Baah, Fabian Correa; Muni, Carrera. Entrati: Gaggero, Mazzucchelli, Dudchenko. Riva (P). All. Medda.

Arbitri: Pizzi e Amorosini (Bologna).

Nella foto: Shady Baah.

Tratto da hockeylove.it