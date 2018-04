Gwen cerca casa, dal canile Dogsville la storia di una cucciola nata per strada

Genova. Oggi per la rubrica #portamiacasa i volontari di Buoncanile ci raccontano la storia di Gwen.

“Gwen ha appena due anni e mezzo e già due abbandoni alle spalle.. È una cucciola nata per strada in Puglia e la prima cosa che ha imparato é stata quella di non fidarsi dell’uomo.. Come non capirla? Adesso Gwen è al parco canile Dogsville di Genova dove è riuscita a trovare delle persone delle quali fidarsi e sta imparando ad accettare la compagnia umana. L’ideale per lei sarebbe una famiglia amorevole e paziente, una casa in un contesto tranquillo possibilmente con uno spazio esterno cintato in modo che possa abituarsi gradualmente alle situazioni ed alle persone a lei ancora sconosciute. Ama andare in passeggiata in mezzo al verde, è già stata ben socializzata a pettorina, guinzaglio e auto. La presenza di un altro cane in casa la aiuterebbe molto nel percorso di conoscenza con la famiglia adottiva”.

Gwen è vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Per info contattare Buoncanile al 3331140022, info@buoncanile.it. Gwen si trova al parco Dogsville di Genova.