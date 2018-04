Guci cerca casa, l’associazione Buoncanile vi racconta la storia di questo coccolone

Genova. L’associazione Buoncanile, che si occupa del rifugio per cani Dogsville, in passo rio Canate a Prato, prosegue con la sua campagna #buoncanileprogettopalermo. E ci presenta un cane dalla cui storia non potrete rimanere indifferenti.

Guci, assieme al suo compagno Mosca, era il cane di un senzatetto. Viveva per lui e alla sua morte lo ha vegliato e protetto da tutti. Le porte del canile di Palermo però si sono aperte senza speranza di ritornare a vivere.

Adesso Guci è a Genova in cerca di adozione. Ha circa 5 anni, ha un carattere meraviglioso, è una taglia medio piccola, socievole, coccolone, abituato a viaggiare in auto e al traffico cittadino.

Per informazioni al 3331140022 o via mail info@buoncanile.it. www.buoncanile.it