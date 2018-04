Guasto allo sterzo del bus 32, ennesimo incidente evitato grazie ai riflessi dell’autista

Genova. Ennesimo guaio per un bus Amt che avrebbe potuto avere anche gravi conseguenze, evitate grazie all’esperienza e ai riflessi dell’autista. E’ successo questa mattina sul bus 8815 della linea 32, partito alle 9:37 da San Francesco da Paola.

L’autista ha notato una vibrazione anomala provenire dallo sterzo mentre si trovava a transitare all’altezza del vecchio mercato comunale di Via Bologna. Ha così rallentato la corsa fin quasi a fermarsi. Appena ha tentato di affrontare la curva all’incrocio di Via Ferrara, ha notato una risposta anomala allo sterzo. Decide di accostare in fermata e fermare il servizio tra le lamentele dei viaggiatori.

Quando sul posto è arrivato il meccanico con l’officina mobile e ha verificato le ruote, il braccetto dello sterzo si è sfilato dal trapezio a causa del bullone di ritenuta saltato via.

A raccontare e denunciare l’episodio il sindacato Orsa. “Se ciò fosse avvenuto nella curva della chiesa, dove si viaggia a velocità più elevate?” si domanda Marco Marsano

“Quando decideremo di affrontare seriamente il problema della manutenzione? Per quanto continueremo a non vedere la gravità della situazione? Cosa stiamo aspettando, il morto?”