Granarolo, anziano cade nell’intercapedine di un casolare: salvo grazie ai soccorsi

Genova. Sono state necessarie diverse ore di impegno per i soccorsi che hanno messo in salvo un uomo di circa 70 anni, caduto in un’intercapedine nei pressi della sua abitazione, una cascina sulle alture di Genova.

I militi della pubblica assistenza Volontari del Soccorso della Fiumara, insieme ai vigili del fuoco, hanno raggiunto il casolare, in una zona impervia e non collegata a una strada asfaltata.

Per disincastrare l’anziano dall’intercapedine, profonda circa due metri, i pompieri hanno lavorato per circa un’ora per evitare traumi ulteriori al malcapitato.

I volontari della Fiumara l’hanno poi trasportato d’urgenza all’ospedale villa Scassi con un braccio rotto e altri traumi.