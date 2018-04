Genova. La città si prepara con colori e spettacolo all’arrivo di Euroflora2018, al via il prossimo sabato 21 aprile ai parchi di Nervi.

Dopo la sorpresa dei giorni scorsi – una distesa di ombrelli colorati appesi nel vuoto è apparsa nelle vie del “salotto buono” di Genova, galleria Mazzini compresa – in piazza De Ferrari è di nuovo situazionismo.

Foto 2 di 2



Danza, musica e i fiori dei produttori liguri hanno colorato la fontana della piazza centrale della città per un’anteprima in tema. Obbiettivo degli organizzatori: ricordare l’evento ma spingere anche più persone possibili ad acquistare il biglietto di ingresso in prevedendita. Finora ne sono già stati piazzati 100 mila.