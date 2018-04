Gli Arcieri Tigullio ancora campioni italiani

Grande prestazione per gli Arcieri Tigullio che si laureano Campioni d’Italia per società grazie soprattutto alle perfomances di Sara Noceti, Monica Finessi e Cinzia Noziglia. Nella competizione svoltasi a L’Aquila le atlete tigulline hanno effettuato un percorso inarrestabile, iniziato dal girone eliminatorio e conclusosi nelle finali.

Nella semifinale arriva la vittoria contro le venete del Kosmos Rovereto che schieravano la ligure Sara Violi, per 9-6, mentre nella finalissima si trovano di fronte tre avversarie di tutto rispetto come Claudia Mandia, Viviana Spano e Anastasia Anastasio tesserate per gli Arcieri Torevecchia e stabilmente nel giro della Nazionale. Gara tirata fino all’ultimo quando si arriva sul 5-5 quando le liguri piazzano la zampata e vincono 8-5 confermandosi ai vertici del movimento italiano.