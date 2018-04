Gli appuntamenti del week end, tra gastronomia, natura, musica e grande sport

Genova. Quello che ci aspetta è un fine settimana pazzesco da ogni punti di vista: da un lato il clima, quasi estivo, mentre il calendario è affollato di numerosi eventi per ogni gusto e interesse.

Tralasciando il “main stage” rappresentato da Euroflora, in città ci saranno diversi eventi, ve ne proponiamo qualcuno, sicuramente tra gli imperdibili:

Tennis: Dopo la Coppa Davis a Genova sbarca la Fed Cup, sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, conosciuta come la Davis femminile. Dopo la vittoria sulla Spagna, le azzurre sfideranno la formazione belga sulla terra rossa dello stadio Beppe Croce, a Valleta Cambiaso.

Musica: torna il Supernova Festival al Porto Antico di Genova, dove sabato 21 saranno in scena gli Zen Circus e i Kaufam. Una serata che non ha bisogno di presentazioni: si parte alle 21, per poi ballare fino a domenica.

Gastronomia: serata all’insegna di sapori e musica in via Macelli di Soziglia grazie all’evento “Macelli in Festa”, dove, dalle 20 di sabato in poi si potrà assaggiare street food delle gastronomie del quartiere, con sottofondo musicale.

Ciclismo: torna nel suo percorso tradizione il Giro dell’Appennino: si torna sulla Bocchetta, con arrivo previsto in via XX settembre, nel cuore di Genova. Partenza prevista alle 11 a Novi e arrivo, dopo 200 o più chilometri, previsto per le 16 di domenica 22 aprile.

Natura: camminata panoramica sulla Via del Sale, sulla Alta Via dei Monti Liguri. Un trekking di 10chilometri accessibile a tutti, passando dal Passo della Scoffera, Passo del Portello, Lavagnola, Torriglia. La camminata, in programma domenica 22 aprile 2018 dalle 9.30, fara vivere una giornata nelle bellezza del Parco dell’Antola.