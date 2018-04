Giro dell’Appennino, ecco come cambia la viabilità oggi a Genova

Genova. La storica corsa torna in città: il Giro dell’Appennino, gara ciclistica organizzata dalla U.S. Pontedecimo, e famosa per i suoi passaggi montani, arriva alla sua 79° edizione.

La partenza da Novi è prevista alle 11, mentre il passaggio in città e l’arrivo al traguardo sono “calcolati” nel primo pomeriggio. Per questo motivo avremo limitazioni al traffico e cambio di viabilità, già ampiamente segnalati in loco. Ecco il dettaglio:

Divieto di circolazione dalle 14 fino al termine del passaggio della corsa



– Via Natale Gallino

– Via Campomorone

– Piazza Pontedecimo

– Via Paolo Anfossi

– Via San Quirico

– Via Lungotorrente Secca

– Ponte della Forestale

– Via Fiorenzo Semini

– Via Romairone

– Via Santuario N.S: della Guardia

– Via Ugo Polonio

– Via al Ponte di Teglia

– Via San Donà di Piave

– Via 30 Giugno 1960

– Via Tea Benedetti

– Via Ponte di Cornigliano

– Via Raffaele Pieragostini

– Via Antonio Pacinotti

– Via Sampierdarena, nel tratto compreso tra Via Pacinotti e la prima diramazione da ponente che porta Lungomare Canepa

– Lungomare Giuseppe Canepa

– Viadotto della Camionale

– Rotatoria 9 Novembre 1989

– Viale Brigate Partigiane

– Viale Brigata Bisagno (careggiata di levante)

– Via E. F. Duca d’Aosta (carreggiata di ponente)

– Via Luigi Cadorna

– Via XX Settembre

Divieto di circolazione, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della corsa

– Strada Aldo Moro, carreggiata a mare

– Strada Aldo Moro, carreggiata a monte nel tratto compreso tra Rotonda Nove Novembre 1989 e l’uscita verso Via D’Annunzio;

Diveto di sosta dall’una della notte tra sabato e domenica

– Via S.S. Giacomo e Filippo (lato monte del tratto compreso tra Piazza Corvetto e Via Serra)

– Via XII Ottobre (tratto compreso tra Largo XII Ottobre e fornice di accesso a Largo san Giuseppe su ambo i lati)

– Via Ettore Vernazza (tratto tra Largo XII Ottobre e Piazza De Ferrari)

– Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (su ambo i lati)

– Via 5 Dicembre

– Via Laura Pinelli

– Via dei Cebà

– Via Fieschi (nel tratto compreso tra Via Carducci e Via XX Settembre)

– Piazza Raffaele De Ferrari

– Via delle Casaccie (tratto compreso tra Via 5 Dicembre e Largo XII Ottobre)

– Largo XII Ottobre

– Viale Brigate Partigiane, ambo le carreggiate e posteggio centrale

– Viale Brigata Bisagno (carreggiata levante su ambo i lati)

– Via Brigata di Fanteria

– Istituzione in Via Ceccardi sul lato ponente capolinea dei mezzi Amt e sul lato levante area taxi

Prescrizioni alle 6 di domenica 22 aprile

– inversione dell’attuale senso di marcia in Via Ugo Foscolo, Vico della Gazzella, Via Palmaria

– istituzione del senso unico alternato a vista in Via Colombo (tratto di compreso tra via della Consolazione e Piazza Colombo), in Via Galata (tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Colombo)

– ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto di Via Colombo compreso tra Piazza Colombo e Vico della Gazzella

– istituzione del divieto di accesso in Via Colombo per i veicoli provenienti da Via Fiume

– obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Viale IV Novembre per i veicoli provenienti da Via XII Ottobre, eccetto gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale

– ripristino del doppio senso di circolazione nelle vie Cebà, Giosuè Carducci (tratto compreso tra Via Ceccardi e Via Morcento) e Morcento

– divieto di transito in uscita da Via dei Pescatori sulla Rotonda Nove 9 Novembre 1989

– ripristino doppio senso di circolazione in Via dei Pescatori tra il pilone della strada Aldo Moro n.196 e il Viale Brigate Partigiane

– ripristino del doppio senso di circolazione nella carreggiata di ponente tramite birillatura nel tratto di Viale Brigate Partigiane compreso tra Via dei Pescatori e Via Brigate di Fanteria per consentire ai veicoli provenienti da Corso Aurelio Saffi di accedere a Via dei Pescatori Nel Viale Enrico Caviglia