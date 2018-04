Genova. Si è disputata a Casale Monferrato, in Piemonte, da venerdì 20 a domenica 22 aprile, la prova di Coppa Italia che assegnava gli ultimi sedici posti disponibili per partecipare alla finale di campionato italiano delle categorie Cadetti (under 17) e Giovani (under 20) in programma a maggio a Verona.

Eccellente risultato per Giorgio Ivaldi (Cesare Pompilio), che conquista il secondo posto nella gara di spada maschile Giovani e si qualifica brillantemente per il campionato italiano, e per Edoardo Rombolà (Cesare Pompilio), terzo nella gara di spada maschile categoria Cadetti, anch’egli qualificato per il campionato italiano di categoria.

Nelle altre gare staccano il pass per i campionati tricolori Alessandra Pisano (Club Scherma Rapallo), quattordicesima nella categoria Giovani di fioretto femminile, e Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio), quattordicesima nella spada femminile Giovani.