Ginnastica ritmica: Nicole Parisi argento ai Tricolori Gold di specialità

Genova. Nicole Parisi, ginnasta della PGS Auxilium Genova, è vicecampionessa italiana alla fune.

Nel fine settimana appena trascorso si è disputata a Catania la finale nazionale del campionato Gold di specialità. La competizione, suddivisa in due categorie, Junior e Senior, ha visto scendere in pedana le migliori venti ginnaste per ogni attrezzo provenienti da tutta la penisola.

Nicole Parisi e Sabrina Deiana, tesserate per la PGS Auxilium Genova, si ripresentano in pedana al tanto atteso appuntamento dopo i recenti ottimi risultati ottenuti alle fasi regionale e interregionale.

La loro competizione inizia sabato sera, il livello di gara è molto alto ed altrettanta la tensione perché per centrare il primo obiettivo non bisogna sbagliare. Aggiudicarsi la finalissima, destinata a soltanto sei ginnaste, non è cosa semplice.

Apre la gara Nicole al suo attrezzo, la fune: appare sicura e molto concentrata, soltanto un piccolo errore macchia la sua esecuzione ma centra il suo obiettivo. Un punteggio alto (14.150) la posiziona al quinto posto e per lei è finale.

La gara procede e in tarda serata è il turno di Sabrina al nastro: parte bene, grintosa e concentrata ma verso la fine dell’esercizio commette qualche imprecisione di troppo che non le permette di entrare nella rosa delle finaliste concludendo così la sua gara al quindicesimo posto.

Domenica mattina è la prova decisiva: tutte le finaliste puntano al podio. Nicole entra in pedana molto determinata, nonostante il brutto infortunio che l’ha tenuta ferma quasi un mese, riesce ad eseguire al meglio tutto il suo esercizio convincendo pubblico e giuria. Migliora il suo punteggio di ben quattro decimi e conquista cosi il podio ed una medaglia d’argento.