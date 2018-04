Gianna Nannini, infortunio sul palco del palazzetto alla Fiumara: concerto interrotto

Genova. Si è infortunata davanti allo sguardo attonito e preoccupato dei fan, Gianna Nannini, sul palco dell’Rds Stadium, nella serata di martedì, per il suo tour “Fenomenale”.

Nannini, che ha 61 anni e – da vera rocker – non si è mai risparmiata, è stata protagonista di una brutta caduta. Lo show è stato interrotto improvvisamente, cosa che non ha impedito ai fan di applaudirla e sostenerla per diversi minuti dopo la fine anticipata dello spettacolo. La cantante è stata portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi dove sarà effettuata una diagnosi.

Alcuni spettatori, che hanno assistito da vicino alla caduta, hanno parlato di frattura seria ma saranno i medici dell’ospedale di Sampierdarena a dare il verdetto e a far capire se il tour italiano di Gianna Nannini dovrà fermarsi con la data genovese.

Non sarebbe la prima volta che la cantante toscana si rompe qualcosa. Ma sempre con attitudine rock. Nel 2012 durante un’uscita in mountain bike sulle colline senesi, per evitare di investire un cinghiale comparso all’improvviso sul suo cammino, aveva perso l’equilibrio cadendo dalla bici e provocandosi una frattura al piede.

foto Andrea Stevoli