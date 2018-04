Il genovese Samuele Chicchiarelli castiga il Finale: “Mi spiace, ma il successo era molto importante, per il Viareggio, in chiave play off”

Genova. Samuele Chicchiarelli analizza il successo del Viareggio, ai danni del Finale: “E’ stata una gara combattuta, con gli avversari che, nel primo tempo, ci hanno messo in difficoltà, con il loro fitto palleggio, che li ha portati anche a fallire una ghiotta occasione con Capra; poi, su una ripartenza, abbiamo sbloccato la gara con Vanni e nella seconda frazione di gioco, siamo riusciti a giocare con il baricentro più alto, costringendo il Finale a fare fatica per uscire, tuttavia, su palla persa da Giovannelli, abbiamo rischiato di essere raggiunti, ma infine, il mio goal ha chiuso definitivamente i giochi”.

“La mia conclusione, forte e precisa, non ha dato scampo all’estremo difensore Gallo. Sono molto contento, per il goal realizzato, perché ci consente di restare, in compagnia del Querceta, sul quarto gradino della classifica, con un punto di vantaggio sul Savona, in piena zona play off, ma da ligure, quale sono, mi auguro che il Finale possa salvarsi”.