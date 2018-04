Genova. Quinta giornata di ritorno alle porte nel campionato di Serie A2: oggi alle 18 alle Piscine di Albaro il Genova Quinto B&B Assicurazioni, primo in classifica a punteggio pieno dopo quindici giornate e reduce dal convincente successo in casa della Promogest, riceverà il Plebiscito Padova, squadra che nutre speranze di playoff e che è distante solo un punto dalla quarta, il Lavagna 90.

“Ci arriviamo bene, siamo in salute anche a livello fisico – commenta il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti -. Come al solito dovremo essere attenti e concentrati sin dall’inizio, l’unico modo per mettere sin da subito in discesa l’inerzia della partita. Non sarà una gara facile: il Padova ha alcuni ottimi elementi, di categoria, e in più sei o sette giocatori giocano insieme ormai da molti anni, quindi i sistemi di gioco sono piuttosto collaudati. Nelle scorse stagioni hanno avuto risultati un po’ altalenanti, mentre quest’anno stanno ben figurando e hanno legittime ambizioni di approdare ai playoff. Proprio in questo alberga la maggiore insidia della gara di sabato: per loro fare risultato in casa della prima in classifica sarebbe importantissimo, per la graduatoria e per il morale, quindi ci proveranno a tutti i costi. Ancora una volta dovremo essere bravi ad imporci sin dall’inizio per non dare fiato a queste loro speranze“.