Genova. Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2, il Genova Quinto B&B Assicurazioni centra la quindicesima vittoria consecutiva in altrettante partite giocate e lo fa segnando 30 gol in casa della Promogest a Quartu Sant’Elena, subendone solamente 2.

Troppo netto il divario fra le due squadre, con i biancorossi capaci di mettere in ghiaccio la partita già alla fine del primo tempo (chiuso con otto reti di scarto) e di far segnare tutti i suoi giocatori tranne il portiere Pierre Pellegrini. Il tecnico Gabriele Luccianti ha dato spazio a tutta la rosa, come dimostrano le tre reti di Villa e le due di Baldineti.

“Nel corso della mia carriera mi è capitato di stare sia dalla parte di chi viene battuto con tanti gol di scarto, sia dalla parte del vincitore – chiarisce Luccianti -. E credo sia una forma di rispetto dell’avversario non fermarsi di giocare per contenere il passivo, diventa anche difficile chiedere ai ragazzi di tirare il freno a mano. Noi abbiamo fatto la nostra partita, contro una squadra rimaneggiata e con tanti giovani, il risultato è venuto di conseguenza. Ora pensiamo alla gara di sabato prossimo, ad Albaro con il Plebiscito Padova: una squadra che secondo me è stata un po’ sfortunata e ha reso al di sotto delle sue potenzialità, ha elementi molto validi per la categoria e noi come al solito dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco sin dai minuti iniziali”.