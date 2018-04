Genova. Diciassettesima giornata nel campionato nazionale di Serie A2, con il Genova Quinto B&B Assicurazioni che domani, sabato 21 aprile, farà visita alla Rari Nantes Arenzano, coinvolta nella lotta per non retrocedere. Al contrario, i biancorossi sono reduci da sedici vittorie in sedici partite e vogliono conquistare i punti necessari per blindare la partecipazione ai playoff con largo anticipo. Fischio d’inizio fissato alle ore 20 a Savona.

“È stata una settimana molto positiva – spiega il capitano dei biancorossi Luca Bittarello -. I carichi di lavoro si sono fatti sentire, ma la squadra è rimasta unita e concentrata e questa secondo me è una cosa molto positiva in vista delle partite. Ci aspetta un match carico d’insidie: l’Arenzano sabato scorso ha vinto una gara molto importante ed è rientrata nella lotta per evitare i playout, in casa loro proveranno a fare risultati a tutti i costi. Noi dovremo essere pronti e concentrati, anche per riscattare la brutta prestazione di sabato scorso“.

“Sono convinto che nell’arco di un campionato possano capitare partite del genere, ma noi dovremo essere bravi a recuperare subito la concentrazione e riportare il treno sul binario corretto. La settimana di allenamenti che abbiamo fatto va in questo senso, ora sta a noi riscattarci e fare una bella prestazione in una vasca tutt’altro che facile. Nel complesso sono molto contento di come si sta formando questa squadra, con molti elementi nuovi ma ormai è ha un’ossatura che sembra consolidata da anni – conclude -, ed è un fatto molto positivo“.