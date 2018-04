Genova presa d’assalto dai turisti, code e rallentamenti tra autostrada e soprelevata

Genova. Mattinata di traffico intenso ma senza particolari problematiche sul nodo autostradale genovese. Code e rallentamenti si sono registrati, in direzione sud e delle riviere, soprattutto all’altezza degli allacciamenti, tra A26 e A10, in direzione di Voltri, e poi tra la A10 e la A7 con ripercussioni su ponte Morandi.

Qualche coda, per chi proveniva dall’autostrada dei Giovi, anche tra Bolzaneto e Sampierdarena. Il traffico è ostruito in un’uscita al casello di Genova Ovest da rallentamenti sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla soprelevata in direzione del porto antico.

E rallentamenti sulla A12, tra l’allacciamento con l’A7 e il casello di Genova Nervi nonché più a levante all’uscita del casello di Rapallo.

Sulla A26, tra Masone e Voltri, intorno alle 10e30 si è verificato un incidente. Coinvolte due donne, 50 e 70 anni circa, a bordo di un’automobile. Soccorse, sono state portate all’ospedale San Carlo. Le loro condizioni non sono gravi. L’incidente non ha avuto ripercussioni sulla circolazione.