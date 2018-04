Genova Beach Soccer comunica che la stagione 2018 sarà quella del grande ritorno in campo

Genova. Riceviamo e con piacere pubblichiamo, la seguente comunicazione dell’ A.S.D. Genova Beach Soccer:

A.S.D. Genova Beach Soccer è lieta di comunicare che la stagione 2018 sarà quella del grande ritorno in campo.

Il club biancorosso parteciperà al campionato nazionale di Serie B LND dipartimento Beach Soccer.

Genova Beach Soccer, società dinamica ed ambiziosa, la prima ed unica in Liguria dedicata al gioco del beach soccer, creata nel Maggio 2013, si propone di rappresentare la città di Genova in manifestazioni nazionali ed internazionali. La prerogativa della Società è quella di dare visibilità al territorio ligure, creando eventi e manifestazioni socio-sportive sulle coste locali, al fine di coinvolgere gruppi eterogenei di persone.

Dal 2013 al 2015, Genova BS ha partecipato al campionato Super 8 Beach Soccer Tournament, campionato nazionale, al quale hanno preso parte squadre dal grande blasone nazionale, come Inter, Roma, Lazio, Udinese e Bari, oltre a compagini storiche del beach soccer, come Cavalieri del Mare Viareggio, Romagna e Soverato, raggiungendo il 6°posto in classifica, come miglior risultato.

Dopo lo lo stop forzato nelle stagioni 2016 e 2017, a causa della mancanza di uno spazio dove svolgere i propri allenamenti, per questa stagione in accordo con il Comune di Busalla e la A.S.D. Vallescrivia Calcio, Genova Bs avrà a disposizione una beach arena di dimensioni regolamentari a Busalla (zona adiacente al Campo sportivo comunale), dove poter svolgere le attività sportive e organizzare la 5°edizione della Liguria Beach Soccer Cup, torneo regionale dedicato ai dilettanti e al settore giovanile (dal 8 al 28 Giugno), che ogni anno vede in campo oltre 400 atleti di tutte le età. Verrà anche creata una beach academy dedicata ai piccoli giocatori del domani; i nostri ragazzi metteranno a disposizione le loro conoscenze del gioco, per insegnarle ai più piccoli.

Dal punto di vista sportivo, nei prossimi giorni, verrà annunciato il nuovo allenatore del nostro sodalizio, l’inizio delle attività è previsto per il 1 giugno e terminerà a fine luglio, con la tappa del campionato di Serie B, che sarà svolta a Napoli; lì la nostra squadra è chiamata a centrare la promozione in Serie A; non mancheranno anche amichevoli con squadre internazionali e italiane , che partecipano attualmente al campionato di Serie A di Beach Soccer.