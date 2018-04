Genova, auto investe tre pedoni in corso Gastaldi

Genova. È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’investimento avvenuto questa notte poco dopo l’una in corso Gastaldi.

Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha investito due donne (di 50 e 57 anni) e un uomo. Dopo l’intervento del 118, arrivato sul posto per due codici rossi e un giallo, i feriti sono stati portati al San Martino (la donna più grave, confermata in codice rosso) e due al Galliera (l’altra donna e l’uomo).