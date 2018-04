Genova. Scritte antifasciste sono comparse ieri notte sulle porte delle sedi genovesi delle organizzazioni di estrema destra.

“Genova antifascista” è stato scritto in vernice rossa sulle saracinesche di Casapound in via Montevideo, del portone condominiale che ospita la sede di Forza Nuova in via Orlando a Sturla e alla porta blindata di Lealtà Azione in via Serra.

Foto 2 di 2



In via Serra anche la scritta sul muro “26×1”, che richiama il codice utilizzato dai partigiani per sancire l’avvio dell’insurrezione contro i nazifascisti.

Le scritte sono comparse in concomitanza con la notizia che il municipio medio levante avrebbe ospitato questo sabato l’iniziativa del Ramo D’Oro.