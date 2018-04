Genova.La fatica non esiste. Questo uno dei motti che ha accompagnato l’impresa di Nico Valsesia, l’iron man famoso per le sue prove di estrema fatica e resistenza: la missione era partire dal mare per arrivare in vetta, da 0 a 4554 metri sul livello del mare.

Oltre 240 chilometri in bicicletta, e poi l’ascesa verso il rifugio Regina Margherita, posto su una vetta del Monte Rosa, precisamente su Punta Gnifetti, la seconda per altezza del massiccio.

di 4 Galleria fotografica Nico Valsesia, da Genova al Monte Rosa







Nico è partito da Voltri alle ore 19,37, risalendo come un razzo l’appennino ligure, svalicando il Turchino, per poi passare da Masone e Rossiglione. Poi Alessandria e la pianura fino alle valli alpine: Casale Monferrato, Vercelli, Ivrea, Bard e Gressoney. Infine l’ascesa in sci-alpinistica.

L’arrivo in vetta alle 10.08, dopo 14 ore e 31 minuti di fatica, che evidentemente non esiste, forse.

(Le foto sono prese dal profilo facebook di Nico Valsesia)