Genoa-Spal, i commenti social

Genova. Avete finito con i bagordi pasquali? Bene, ora siete pronti a farvi andare per traverso il digestivo che state bevendo rileggendo i commenti social su Genoa-Spal, mi raccomando, martedì vi vogliamo belli attivi per Genoa-Cagliari, in attesa del derby di sabato.

A tenere banco i rigori per il Genoa e la prestazione di Lapadula

#direttagol #serieA #GenoaSpal Lapadula ha sbagliato un calcio di rigore ed un gol praticamente fatto a porta vuota. Neanche Calderone è mai arrivato a tanto in meno di mezz’ora — Valerio Nobile (@VNobil) 31 marzo 2018

I due rigori sono scaturiti da errori piuttosto gravi da parte della Spal, tanto che qualcuno osa dire…

+++ Difesa della Spal eletta nella segreteria del Pd +++#GenoaSpal

— Vincenzo Pastore (@VincePastore) 31 marzo 2018

ma Semplici ha creato un regolamento interno

con il quale la #spal detrae lo stipendio ai giocatori

che non giocano palla a terra? ????

Altrimenti non si giustificano le puttanate che si fanno in difesa????#GenoaSpal — Andrea Pivari⚪️⚫⚪️???? (@AndreaPivari1) 31 marzo 2018

Più di uno pensa che Lapadula il secondo rigore se lo sia andato a cercare

Lapadula scena da Oscar #GenoaSpal — Ire_ #J1897 #LM10 #RN1 (@irejdoc1897) 31 marzo 2018

Lo spettacolo di questa e altre partite non esalta chi guarda



#GenoaSpal #LazioBenevento #InterVerona

Da quello che si vede in campo, dovrebbe essere la Lega a dare dei soldi a MediaPro e anche tanti….. — luca pagni (@lucapagni) 31 marzo 2018

Evidentemente le giustificazioni date su Sky all’operato dell’arbitro Giacomelli non trovano d’accordo qualcuno

Ma chi commenta #GenoaSpal su Sky? Bocelli?! ???? — Matteo Mascellani (@__keiske) 31 marzo 2018

Per molti l’arbitro ha le sue responsabilità Prendersela col VAR per un rigore come quello in #GenoaSpal è come prendersela con la Apple se non sei in grado di fare una telefonata con iPhone. — Gennaro  (@chefoss) 31 marzo 2018

Rivediamo Giacomelli mentre consulta il Var#GenoaSpal pic.twitter.com/9Ndd4DwRfl — Lostari (@cristianosala) 31 marzo 2018

I tifosi del Genoa non erano abituati a tanta grazia

mi sento un po juventino #GenoaSpal rigore leggermente generoso ????????

— Daniele (@DanyBer1893) 31 marzo 2018

#GenoaSpal Genoa is the new Juventus — ????ℬ|ℒ|ℱ???? (@xhugmelodovicax) 31 marzo 2018 Intanto il gol su azione non arriva