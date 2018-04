Genoa primavera KO contro il Chievo: è sorpasso in classifica

Genova. A Sommacampagna il Chievo Verona ha piegato il Genoa nel campionato Primavera 1: il ritorno dal buon torneo Viareggio per i ragazzi di Sabatini è traumatico e rallenta la loro corsa in campionato verso la zona playoff.

Genoa in campo con Rollandi, Tazzer, Oprut, Altare, Seno, Odasso, karic, candela, Salcedo, Zanimacchia, Micovschi.

L’uomo partita è stato Emanuel Vignato, che al 15′ del primo tempo ha siglato la rete decisiva dell’intero incontro. I gialloblù hanno dominato la prima parte dell’incontro, impensierendo Rollandi e riuscendo a gonfiare la sua rete in un’occasione, ma il Genoa ha saputo riprendersi nella seconda frazione, disputando una frazione decisamente valida, senza però riuscire a riportare in pareggio la sfida. Al 67′ minuto Pavoni, il portiere gialloblù, è riuscito con un miracolo a negare la rete dell’1-1 al Genoa.

La sconfitta costa anche il sorpasso in classifica e una più difficile corsa verso la zona playoff e le conseguenti sfide decisive del campionato Primavera 1.

Ecco il commento alla gara comparso sul sito ufficiale del Genoa cfc: “Un match equilibrato in cui le due squadre si sono equivalse per lunghi tratti, cercando di imporre il gioco senza però concedere il fianco. Nella ripresa il Genoa si è reso pericoloso più volte, senza riuscire però nell’intento di raddrizzare il risultato. Per effetto di questa vittoria, i veneti hanno effettuato il sorpasso in classifica. La lotta per un piazzamento ai play-off è sempre più affollata e intricata”.