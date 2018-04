Gay pride, il Comune dice no al patrocinio ma il municipio Ponente vota la partecipazione al corteo

Genova. “Col diniego del patrocinio comunale, confermato martedì col voto del consiglio comunale, il Comune, l’istituzione che rappresenta tutti i cittadini genovesi, è venuta meno al suo ruolo, è pertanto opportuno che questo municipio ribadisca invece, in virtù del suo ruolo e funzione, l’impegno a difesa dei diritti di ogni singolo cittadino poiché non ci potrà mai essere vera libertà e piena uguaglianza finché persistono discriminazioni”.

Con questa motivazione ieri il consiglio del municipio Ponente ha votato, su proposta dei gruppi di maggioranza (Partito Democratico, A Sinistra e Lista Crivello), di aderire allo spirito e partecipare come istituzione al Liguria Pride del 16 Giugno. La mozione é stata approvata col voto contrario dei gruppi di centrodestra.

“Riteniamo che il sindaco Bucci e la sua maggioranza siano essi stessi divisivi attraverso la posizione che hanno assunto. Il tema non é «non impedire o censurare una manifestazione» come dice il sindaco. Non concedere il patrocinio equivale a dire a quanti il 16 giugno saranno in piazza che l’istituzione non condivide la loro rivendicazione di uguali diritti per tutti i cittadini e la richiesta che finiscano le discriminazioni. Su questi temi è divisivo chi dice no, è inclusivo invece chi dice si. É il momento di dire chiaramente da quale parte stiamo: per questo ieri abbiamo voluto dire «si!» in maniera chiara e netta”, scrivono i consiglieri della maggioranza nel municipio Ponente, a trazione – diversamente dal Comune – di centrosinistra.