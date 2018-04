Galliera, Viale risponde “stiamo rinnovando parco tecnologico, governo precedente non l’ha mai fatto”

Genova. “Il Pd la smetta di fare allarmismo per nascondere la verità: questa Giunta sta provvedendo a fare quello che loro non hanno mai fatto in dieci anni di amministrazione regionale, sostituendo le apparecchiature e ammodernando il parco tecnologico dei nostri ospedali, per garantire ai cittadini le migliori cure possibili”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito alla nota diffusa dal Partito Democratico in relazione alla sostituzione di un angiografo all’ospedale Galliera.

“La sostituzione di questa importante apparecchiatura del Galliera – aggiunge la vicepresidente Viale – si inserisce nell’ambito del rinnovamento programmato e costante del parco tecnologico del nostro sistema sanitario. L’anno scorso è stato sostituito l’angiografo dell’ospedale Villa Scassi e quest’anno viene sostituito un angiografo del Galliera.

“La nuova apparecchiatura verrà consegnata nei primi giorni di luglio – spiega – ma occorre almeno un mese per provvedere a tutte le opere propedeutiche all’installazione (montaggio, collegamento al software, opere impiantistiche e murarie e test per metterlo in funzione). Per consentire che tutto avvenga in sicurezza, il sistema provvederà ad un alleggerimento degli accessi al pronto soccorso dell’ospedale del centro cittadino esclusivamente per quei pazienti che abbiano un infarto acuto in atto”.

“nell’ambito della prassi ormai consolidata, la collaborazione tra strutture ospedaliere – conclude Viale – è finalizzata anche a consentire il rinnovo delle apparecchiature, indispensabile per garantire ai pazienti le migliori cure possibili. Per altro, il Galliera possiede due angiografi: l’altro apparecchio continuerà ad essere utilizzato per tutte le visite e gli esami programmati e anche in caso di emergenza, qualora dovesse arrivare un paziente con un infarto acuto, in totale sicurezza e garantendo la migliore assistenza ai cittadini”.