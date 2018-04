Genova. Potrebbe essere gasolio il liquido contenuto nelle tre taniche da cinque litri trovate a bordo del furgone che nella tarda mattinata di oggi ha destato parecchio allarme a Genova con la chiusura di corso Europa e l’intervento degli artificieri. Un campione è stato prelevato dalla polizia e sarà analizzato dalla scientifica nelle prossime ore.

Secondo quanto appreso il furgone appartiene a una ditta di vasellame e sarebbe stato rubato il 28 marzo in un paesino nei pressi di Lione, in Francia. A bordo, oltre alle taniche e a quattro telefoni cellulari conservati nel cassetto del vano anteriore è stata trovata anche una patente di guida che sembra appartenere all’autista del furgone della ditta e non avrebbe precedenti penali.

Foto 2 di 2



La segnalazione del furto del furgone era arrivata dalle autorità francesi come prevede il protocollo antiterrorismo. Ad eseguire gli accertamenti è al momento l’Upg, intervenuta sul posto, ma al momento secondo gli investigatori non ci sarebbero elementi che destano particolare allarme.