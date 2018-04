Frana a Paraggi, la Regione: “Via entro l’estate al restyling del sentiero dei Baci”

Genova. Prenderanno il via entro l’estate i lavori di sistemazione e restyling del sentiero dei baci che da Paraggi arriva fino a Portofino, 1,2 km di macchia mediterranea a picco sul mare, dove si è verificato un cedimento lo scorso fine settimana. Un progetto complessivo, finanziato da Regione Liguria attraverso 270mila euro provenienti dal Fondo Strategico Regionale che comprenderà anche la ristrutturazione del tratto pedonale. Lo ha comunicato questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone nel corso del sopralluogo effettuato, insieme al sindaco di Portofino, Matteo Viacava.

“Rispetto ai 270mila euro già stanziati per la riqualificazione della via che ha caratteristiche di immagine uniche al mondo, stiamo studiando un provvedimento aggiuntivo – ha ribadito l’assessore Giacomo Giampedrone – e il sindaco interverrà in somma urgenza, per riaprire quanto prima la passeggiata. L’obiettivo è ripristinare la viabilità pedonale in modo che il progetto possa partire entro l’estate”. “La lotta alle frane è una sfida improba in Liguria, tanto bella quanto fragile e dove siamo alle prese con 15.000 fronti aperti su tutto il territorio – ha aggiunto Giampedrone – Qui siamo in una delle zone più pregiate della Liguria, che merita un intervento in somma urgenza e Regione prevederà una misura ad hoc”.

“Ringrazio Regione che è subito intervenuta, venendo a fare il sopralluogo sul sentiero che consente di raggiungere Portofino in sicurezza – ha detto il Sindaco Viacava – passando non sulla strada, la provinciale 227, ma in mezzo al bosco. Dopo questo inverno che è stato molto pesante per il territorio, a causa delle piogge, abbiamo avuto cedimenti della passeggiata, ma provvederemo nei prossimi giorni a riaprire in via temporanea il sentiero, per poi partire con il progetto di riqualificazione e ridefinire così l’accessibilità pedonale al borgo di Portofino”.

La prima tranche del progetto, finanziato da Regione Liguria con 270mila euro e dal cofinanziamento di 70.000 euro del Comune di Portofino prevede la ristrutturazione delle tre porte: quella di Paraggi, di Niasca e di Portofino con il recupero di tutti i corrimano e l’adeguamento idraulico del torrente, oltre alla creazione di un parco giochi.