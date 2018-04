Fiera Primavera, l’assalto della domenica. Si prosegue con orario “extralarge”

Genova. Giornata di grande pubblico oggi a Fiera Primavera, boom di presenze anche per gli spettacoli del palco Family Fun.

Il programma di domani vede domani alle 17 uno spettacolo di giocoleria alle 18 Baby Dance. Martedì alle 17 la comicità del mago Taz, alle 19 “Primavera in danza” con Sestridanza e alle 20.30 Serata Country Western.

L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura è extralarge: da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 22:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 23:00, domenica 15 aprile chiusura alle 21:00.

Il quartiere fieristico può essere raggiunto con la linea bus 31 (stazione Brignole – Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all’altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, con le linee 13 (Prato – Caricamento, scendendo in corso Saffi) e 20 (piazza Vittorio Veneto – via Rimassa) scendendo al capolinea di via Rimassa.

Parcheggio auto nei piazzali antistanti il quartiere fieristico: costa 5 Euro senza limitazioni di orario.

Fiera Primavera è anche l’occasione per i più tradizionalisti di acquistare materialmente il biglietto di Euroflora, da oggi, all’ingresso di piazzale Kennedy, è in funzione una cassa aperta tutti i giorni, fino a domenica 15 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, nei fine settimana anche dalle 11.00 alle 13.30.