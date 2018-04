In fiamme il furgone che trasporta latte a Savignone, vigili del fuoco in azione

Savignone. Paura ma nessun ferito questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Savignone, nell’entroterra di Genova per un furgone andato in fiamme.

Per spegnere l’incendio, avvenuto in via Marconi e che ha interessato un camion che trasportava latte, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Dal mezzo ha iniziato a uscire prima del fumo nero e subito dopo sono partite le fiamme.