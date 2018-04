Festa della Liberazione è anche arte e cultura, tutti i Musei Civici saranno aperti

Genova. Arte e cultura anche per la Festa della Liberazione: i Musei Civici rimarranno aperti nella giornata festiva di mercoledì 25 aprile.

Un’occasione in più per genovesi e turisti per approfondire l’offerta culturale della città, che in occasioni come questa si riempie di centinaia di persone che esplorano la città.

Questi gli orari dei musei aperti mercoledì 25 aprile 2018:

– Musei di Strada Nuova ore 9.00 – 19.00

– Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” ore 9.00 – 19.00

– Museo del Risorgimento ore 9.00 – 19.00

– Loggia della Mercanzia – Mostra Cinepassioni ore 10.00 – 19.00

– Museo di Storia Naturale “G. Doria” ore 10.00 – 18.00

– Castello D’Albertis ore 10.00 – 19.00

– Mu.MA – Galata Museo del Mare ore 10.00 – 19.30

– Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè ore 10.00 – 19.00

– Musei di Nervi – Raccolte Frugone ore 9.00 – 19.30

– Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna ore 9.00 – 19.30

– Musei di Nervi – Wolfsoniana ore 9.00 – 19.30

– ViadelCampo29rosso ore 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00

– Museo Diocesano ore 12.00 – 18.00

– Museo del Tesoro ore 9 – 12 e 15 – 18

– Museo della Lanterna ore 14.30 – 18.30

– Parco di Villa Pallavicini ore 9.30 – 19.00

– Casa di Colombo ore 11.00 – 17.00

– Torri di Sant’Andrea ore 11.30 – 17.30