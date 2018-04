Fermati in due con merce rubata alle casse della Coop, uno aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova. Ieri sera le volanti della questura sono intervenute presso il supermercato Coop di largo delle Fucine, in pieno centro, dove due uomini erano stati fermati alle casse con della merce nascosta in uno zaino.

Mentre uno dei due fermati, un cittadino italiano, ha atteso tranquillo, il secondo, un uomo di nazionalità peruviana ha comincaito a minacciare l’addetto alla vigilanza.

All’arrivo dei poliziotti ha aggredito un agente causandogli un trauma alla mano medicato al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.

Per questo il 42enne è stato denunciato a piede libero per tentato furto mentre il 30enne, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.