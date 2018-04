Ferito sul lavoro al porto di Pra’: si ribalta una bisarca, rallista incastrato

Genova. Ancora non è chiaro come sia accaduto che una bisarca si sia ribaltata e un rallista, a bordo del suo mezzo, sia rimasto incastrato nell’abitacolo, contro un altro container. Sta di fatto che sul posto è stato necessario, per liberarlo, l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel porto di Pra’, nel ponente, sotto le gru della Psa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i militi del Ponente Soccorso e del 118. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Voltri.

L’incidente è avvenuto prima delle 9 di questa mattina. Solo pochi giorni fa lo scalo del ponente cittadino era stato scosso dalla morte di Eugenio Fata, autotrasportatore cosentino schiacciato da un tir. Il mondo portuale aveva scioperato per un giorno intero per chiedere migliori condizioni di sicurezza.