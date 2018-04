Federico Gaio trionfa nei campionati del Cus

Nel periodo in cui Genova era sede degli scontri di Coppa Davis fra Italia e Francia, non molto lontano da Valletta Cambiaso, si giocavano le gare dei Campionati Universitari Open, evento organizzato dal Cus Genova Tennis.

Gare che hanno messo di fronte 21 giovani atleti che si sono confrontati sull’erba al coperto di Valletta Puggia in una lunga kermesse che ha alla fine il suo vincitore. Si tratta di Federico Gaio, studente di Economia che si è confrontato nella finalissima con Federico Rebaudi di Odontoiatria. Bella partita in finale con il primo set ad appannaggio di Rebaudi per 2-6. Poi Gaio mette in atto la rimonta pareggiando i conti 6-3 e ripetendosi nel terzo e decisivo set con identico punteggio.