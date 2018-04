I facchini dell’albergo a 5 stelle pronti a incrociare le braccia: stato di agitazione al Melià

Genova. Stato di agitazione per i lavoratori del servizio di facchinaggio dell’Hotel Melià di Genova, in via Corsica. Questo perché la dirigenza dell’albergo 5 stelle genovese ha chiesto loro di lavorare per un mese intero di notte e poi un mese intero di giorno.

Interessati sono 4 addetti al servizio in appalto di facchinaggio di cui si serve la struttura (30 addetti in appalto tra facchini e cameriere ai piani). “Il servizio non è internalizzato, ma è un appalto – spiega Luciano Gullone, segretario regionale Uiltucs Liguria- Le richieste della dirigenza sono una follia sia sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori in questione, sia per la natura del rapporto di lavoro che, essendo un appalto, rischia di snaturarsi a vantaggio del soggetto appaltante”.

“L’organizzazione del lavoro, infatti, dovrebbe essere prerogativa dell’azienda che fornisce il servizio di appalto, continuano dal sindacato – Per la tutela dei facchini, a partite da questo momento la Uiltucs della Liguria dichiara lo stato di agitazione per il settore del facchinaggio dell’albergo Melià”.