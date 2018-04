Euroflora, viabilità off limits a Nervi: sabato incontro tra sindaco e residenti

Genova. “Abbiamo superato quota 100 mila biglietti in prevendita e quindi stiamo andando molto bene, i lavori stanno precedendo secondo i piani, certo il maltempo non ha aiutato ma tutto sta andando per il meglio”, il sindaco di Genova Marco Bucci fa il punto su Euroflora 2018, quando manca poco più di una settimana all’apertura della manifestazione ai parchi di Nervi. Parchi dove saranno messe in vetrina 400 mila piante, per 260 espositori diretti e indiretti provenienti da tutta Italia e anche da paesi esteri.

Nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, stamani, la conferenza stampa cui hanno partecipato i rappresentanti dell’ente organizzatore Genova Floralies, e poi di Comune di Genova e Regione Liguria, della Camera di Commercio, e degli sponsor principali Compagnia di San Paolo, Iren, Basko e Trenitalia. Bucci ha parlato anche della questione pratica legata alle modifiche alla viabilità che saranno necessarie a Nervi per lo svolgimento della manifestazione.

“Sabato mattina incontreremo i cittadini di Nervi per presentare il piano che abbiamo preparato – spiega il sindaco – siamo sicuri che funzionerà bene, ma prima di pubblicare l’ordinanza, lunedì o martedì, vogliamo che i residenti facciano le loro valutazioni per, eventualmente, rivedere alcune cose”.