Euroflora, tutti pazzi per l’elicottero. 45 euro per volare su Genova e Nervi (l’ha fatto anche il sindaco)

Genova. Lo sentite, da ore e ore, il rumore dei motori e delle pale? Fortunatamente gli elicotteri che sorvolano Genova non sono (non tutti almeno) velivoli destinati alle emergenze ma “taxi di lusso” che portano i turisti a Euroflora, ai parchi di Nervi.

Il servizio è prestato dalla compagnia Novaris e consente di viaggiare su Nervi partendo da Milano, ma anche fungendo da navetta tra Euroflora e l’aeroporto Cristoforo Colombo. Non solo. A bordo di di un bi-motore, e decollando dal Pala Quinto ex tiro a volo – Piazza Cornelio de Simoni, si può effettuare un volo turistico ammirando Nervi – per dirigersi su Euroflora – e poi Genova, il suo Porto Antico con l’acquario, la Lanterna e rientro.

Stamani anche il sindaco di Genova Marco Bucci è salito sull’elicottero e ha postato il video relativo del volo sulla propria pagina di Facebook.

La possibilità di andare a Euroflora via aerea, poco sfruttata nei prossimi giorni, ha iniziato a carburare. Il volo da Milano costa 300 euro. Quello turistico su Genova e Nervi “solo” 45 euro. Non a caso le prenotazioni sono già moltissime e per oggi, domani e il primo maggio, per salire a bordo, ci sono già liste d’attesa.