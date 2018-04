Euroflora, il servizio Amt si fa in tre. Ma il suggerimento ai genovesi è: “Prendete il treno”

Genova. Per Euroflora Amt si fa in tre ma ai genovesi dice: “Prendete il treno, che è meglio”. Molto pratico l’approccio di Marco Beltrami, amministratore unico dell’azienda di trasporto pubblico genovese, spiegando come Amt presterà il proprio servizio in occasione della manifestazione al via da sabato 21 aprile ai parchi di Nervi.

“Potenzieremo le linee 15 e 17, che dal centro viaggiano per Nervi, e viceversa – spiega Beltrami – ma il consiglio è comunque quello di servizi del treno, ci saranno collegamenti ogni 15 minuti, e la stazione ferroviaria è vicinissima all’ingresso dei parchi”.

Amt lavorerà su tre fronti, oltre a quello del trasporto di residenti e lavoratori. “Avremo in funzione le navette che dai parcheggi di interscambio di piazzale kennedy porteranno alla stazione Brignole per prendere il treno per recarsi a Euroflora – continua Beltrami – e poi altre navette per collegare il parcheggio dei pullman turistici di corso Europa ai parchi”.