Genova. Esordio soleggiato e con temperature estive per Euroflora 2018, dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi, con una invasione pacifica dei visitatori negli otto ettari di esposizione. A oggi la vendita on line supera i 150.000 biglietti. Nella prima giornata di apertura gli ingressi paganti risultano 8.760, per domani, domenica 22 aprile, le prenotazioni sfiorano quota 18.000.

Affollatissimo “Abbraccia l’albero”, il giardino sensoriale proposto nello spazio del Piemonte, particolarmente apprezzato dai più piccoli che a piedi nudi hanno attraversato un percorso di erba, corteccia, paglia e lapillo vulcanico e alla fine hanno abbracciato un grande carrubo.

di 121 Galleria fotografica Euroflora 2018 lo spettacolo dei parchi di nervi tra fiori e colori









Ornitogallo, lithodora e basilico, insieme alle piccole piante grasse, come succulente e cactacee in fiore, hanno ottenuto il maggiore successo nella vendita del Mercato Verde. Un particolare interesse, anche se con qualche diffidenza, ha riscosso la canapa della qualità Carmagnola, assolutamente legale perchè non contiene tetraidrocannabinolo (THC). I bulbi estivi di agaphantus, calle, peonia e mughetto hanno attirato l’attenzione di molti visitatori. Dalla Val Erro da segnalare le piante di zafferano, tipo di croco con fioritura autunnale.

Il pesto sarà protagonista domani dei laboratori organizzati dal consorzio di tutela del basilico Genovese DOP , nello spazio incontri Mare alle ore 11.30, 14.30 e 16.30.

Alle 17 nello spazio Incontri Fienile, Liva Iannoni interpreterà le letture di Claudio Pozzani con il simbolismo dei fiori in un’armonia poetica dal titolo suggestivo “Fiori, bellezza, passioni e poesia”, evento poetico-floreale anteprima del XXIV Festival Internazionale di Poesia ‘Parole spalancate’.