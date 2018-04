Euroflora, oggi e domani ancora sold out: tutti i numeri di un weekend da record

Genova. Ormai non fa neanche più notizia, eppure, il sold out a Euroflora continua a fare parlare di sé. Quarta giornata da tutto esaurito (significa che sono stati venduti i biglietti per i relativi 18 mila ingressi, cifra massima per preservare il parco). E domani si registrerà il quinto sold out, favorito dal ponte festivo. Ancora disponibili, invece, biglietti per mercoledì 1° maggio.

Qualche altro numero? 217.563 i biglietti venduti complessivamente, dato aggiornato alle 16 di oggi. 7300 persone in visita ai musei interni al parco. 70 visite guidate. 110 treni tra andata e ritorno impegnati sulla tratta Genova Brignole – Genova Nervi che hanno viaggiato a pieno carico. L’offerta ferroviaria è stata potenziata con 52 collegamenti tra Genova – Voltri e tra Genova – Nervi e 2 treni straordinari Milano – Genova con 60 persone nelle stazioni di Principe, Brignole e Nervi impegnate in servizi di assistenza e informazioni e ad assicurare un flusso ordinato e sicuro. 134 i bus turistici che hanno trovato posto in corso Europa. 600 posti auto occupati in piazzale Kennedy, 10 bus turistici e 30 camper.

40 persone hanno scelto la gita in barca in partenza dal Porto Antico con i Battellieri del golfo paradiso, 16 i voli in Elicottero: tra le 96 persone trasportate anche una coppia genovese che ha festeggiato con il “battesimo del volo” il 63esimo anno di matrimonio.

Personale di servizio. Ai varchi impegnate 80 persone, 40 gli addetti al controllo biglietti. 4 persone sono state aggiunte per la sicurezza delle opere d’arte installate nei quadri Germinazioni, i peperoncini di Giuseppe Carta, e Labirinto, i papaveri di Alain Micquiaux. 38 i volontari per l’assistenza dei visitatori dentro ai Musei, 120 volontari della Protezione Civile e di Anpas, tra di loro 10 ragazzi richiedenti asilo.

50 agenti tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 97 della polizia municipale e 4 mezzi dei vigili del fuoco. Anche il 118 ha 4 mezzi dislocati nei punti nevralgici.

Ristorazione. Per il secondo giorno consecutivo è andata a ruba la nuova “Rosa brillante” di Acqua di Rose Antiche prodotta da Vedova Romanengo, 4.000 i calici di vino frizzante ligure, 700 i chili di focaccia tipica genovese, 800 porzioni di focaccia al formaggio di Recco.