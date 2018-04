Euroflora, domani previsti 15 mila visitatori. Anziana con malore salvata dal personale del 118

Genova. Continua il flusso visitatori per Euroflora 2018, che anche oggi ha fatto registrare buoni numeri, con circa 13 mila presenze. Domani, giornata di festa, sono previsti circa 15 mila persone, contando i tagliandi già venduti.

Sale quindi a quota 187 mila il totale di ingressi già comprati fino ad oggi. Bene anche i musei limitrofi (Gam, Frugone e Wolfsoniana) che nella giornata di oggi hanno registrato un totale di 5700 ingressi. I bus turistici “ospitati” negli stalli preposti in Corso Europa sono stati 24.

Nel pomeriggio una donna in visita alla kermesse ha accusato un malore: vista l’età dell’ospite, 96 primavere, l’intervento del personale del 118 in presidio è stato provvidenziale :la donna era in compagnia di altri pensionati ricoverati in una residenza per anziani. Dopo una visita e qualche minuto di riposo la novantaseienne è stata dichiarata fuori pericolo e ha lasciato il punto di soccorso per riunirsi al resto della comitiva della casa di cura.

In tutto, sino alle 18 di oggi, al punto medico del 118 di Euroflora sono state visitate 20 persone, alcune in seguito a cadute durante la visita: quattro di queste sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.